Американцы приняли свечение от ракеты SpaceX за НЛО

Служба спасения штата Калифорния приняла несколько сотен звонков с заявлениями о "нашествии пришельцев" сразу после запуска ракеты SpaceX Falcon 9, передает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail.



Аналогичные сообщения о "свечении в форме космического корабля" поступали на телевизионные каналы, а также в местные правоохранительные органы.

В соцсетях появилось множество публикаций, в которых люди строили догадки насчет того, что пролетело в небе. Активно обсуждалось нашествие пришельцев или полет Санта-Клауса.

Уже после того, как стало известно, что это было запуск ракеты Falcon 9, Илон Маск "подыграл" догадкам о визите НЛО. "Атомное НЛО пришельцев из Северной Кореи", - так подписал Маск видеоролик с запуском ракеты в своем Twitter.

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