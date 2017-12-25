В Москве автобус въехал в подземный переход, есть погибшие (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)

Пять человек погибли, трое пострадавших находятся в больницах после аварии с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщает РИА Новости пресс-служба ГУМВД.
"По предварительным данным, пять человек от полученных телесных повреждений скончались, три человека госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает СОГ и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города", — говорится в сообщении.
16:45 (GMT+4)Полиция задержала водителя автобуса, врезавшегося в подземный переход у метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Водитель задержан, его везут в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — сказал он.
По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.
Источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что пока рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается, отмечал собеседник агентства.
16:14 (GMT+4) В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Четыре человека погибли, еще пятнадцать пострадали.
"Предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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