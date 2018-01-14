Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва

14 января 2018 14:24 (UTC+04:00)

Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом неделю назад в Восточно-Китайском море, затонул после очередного взрыва на борту, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.

По данным телеканала, взрыв произошёл около 12:00 по местному времени. Пламя от горящего танкера поднималось на высоту 800-1000 метров. К 13:45 танкер полностью ушёл под воду.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно охваченное огромными языками пламени и густым чёрным дымом судно.

Причина инцидента по-прежнему неизвестна, чёрные ящики передали на экспертизу, сообщил телеканал.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января.


На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними прервалась, на танкере начался пожар. В четверг министерство транспорта Китая уже сообщало о взрыве на борту нефтевоза.

Спасателям удалось найти тела лишь трёх пропавших членов экипажа. В воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой на ВМС Ирана, что все моряки погибли.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, их удалось спасти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
После крушения танкера у берегов Китая образовалось гигантское масляное пятно (ВИДЕО)
В мире 20:11
Комиссия парламента Ирана по нацбезопасности проведёт экстренное заседание
Политика 16:35
Власти Ирана сообщили о 25 погибших в ходе прошедших протестов
Общество 16:03
Иран заявил о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера SANCHI
Общество 13:07
В Израиле увидели готовность ряда стран ЕС усилить давление на Иран
Израиль 12:25
В Иране сняли запрет на Telegram
Политика 12:12
Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок
Туризм 11:06
Макрон заявил о важности выполнения обязательств по ядерному соглашению с Тегераном
Европа 02:55
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество 13 января 22:19
МИД КНР выступил за сохранение соглашения по Ирану и против односторонних санкций США
Китай 13 января 20:42
В Восточно-Китайском море в горящем танкере нашли тела двух моряков
Китай 13 января 11:57
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
США 13 января 04:56
Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма
США 13 января 00:19
Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана - администрация США
США 13 января 00:07
США ввели санкции по Ирану против пяти физических лиц и девяти структур
США 12 января 23:52
Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии в преддверии конгресса нацдиалога
Россия 12 января 13:33
Иранские спасатели прибыли в Китай на поиски экипажа загоревшегося танкера
Китай 12 января 12:17
Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана
США 12 января 11:55