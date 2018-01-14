Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва

Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом неделю назад в Восточно-Китайском море, затонул после очередного взрыва на борту, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.



По данным телеканала, взрыв произошёл около 12:00 по местному времени. Пламя от горящего танкера поднималось на высоту 800-1000 метров. К 13:45 танкер полностью ушёл под воду.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно охваченное огромными языками пламени и густым чёрным дымом судно.

Причина инцидента по-прежнему неизвестна, чёрные ящики передали на экспертизу, сообщил телеканал.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января.



На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними прервалась, на танкере начался пожар. В четверг министерство транспорта Китая уже сообщало о взрыве на борту нефтевоза.

Спасателям удалось найти тела лишь трёх пропавших членов экипажа. В воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой на ВМС Ирана, что все моряки погибли.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, их удалось спасти.

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