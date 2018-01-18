США учитывают интересы Турции в Сирии - Пентагон

18 января 2018 05:35 (UTC+04:00)

США учитывают интересы Турции при операциях в Сирии и признают их легитимность, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает РИА Новости.

Турция в прошлом выражала ряд опасений относительно деятельности курдских формирований, контролирующих значительные территории на севере и западе Сирии. Турция выражала опасения, что ситуация в Сирии может способствовать укреплению курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

"Обеспокоенность Турции в области безопасности законна. Мы по-прежнему будем полностью транспарентны в общении с Турцией по нашим усилиям в Сирии, направленным на разгром ИГ. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО в антитеррористических усилиях", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Azernews Newspaper
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