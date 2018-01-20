Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

20 января 2018 22:44 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии и продвижение процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, сообщает МИД РФ, передает РИА Новости.

"Двадцатого января по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона", - говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждалась "ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников".


"Затрагивались некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня. Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте", - отмечается в сообщении.

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