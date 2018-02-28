Умер режиссер бондианы Льюис Гилберт

28 февраля 2018 02:16 (UTC+04:00)

На 98-м году жизни в Монако умер британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три части бондианы. Об этом сообщается в официальном Twitter киносаги, передает РИА Новости.

"Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма о Бонде: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979). В этот трагический момент все наши мысли с семьей", - говорится в микроблоге.


Льюис Гилберт родился в 1920 году в Соединенном Королевстве. После Второй мировой войны он начал писать сценарии и снимать документальное кино. Наибольшую известность ему принесла комедия "Элфи" с Майклом Кейном в главной роли, а также кинокартины об агенте 007.

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