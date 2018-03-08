Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты

Мирные жители Восточной Гуты присылают обращения в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщая о готовности покинуть район, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода, сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин, передает ТАСС.

"Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела... пункта пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Огонь ведется в том числе и во время действия гуманитарных пауз, в связи с чем на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", - сказал он, добавив, что в связи с действиями боевиков в нескольких населенных пунктах Сирии зафиксированы волнения.

По его словам, они прошли в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума.

"Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам", - заявил Золотухин. По его словам, обстановка в районе остается сложной и напряженной.

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