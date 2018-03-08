McDonald's изменил логотип в честь Международного женского дня

8 марта 2018 18:41 (UTC+04:00)

Компания McDonald's изменила логотип в честь Международного женского дня. Об этом сообщается в Twitter корпорации, передает РИА Новости.

Логотип компании в соцсетях перевернули таким образом, что он превратился в латинскую букву W, что символизирует слово women (женщины - Прим.ред.). Первым рестораном, в котором прошла эта акция, стал McDonald's в городе Линвуд в Калифорнии.

"Мы перевернули нашу знаменитую эмблему на Международный женский день в честь необыкновенных достижений женщин, в особенности в наших ресторанах", - цитирует портал Business Insider представителя McDonald's Венди Льюис.

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