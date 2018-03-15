Назван самый дешевый город в мире

Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. Об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.

При составлении списка за основу исследователи взяли уровень жизни в Нью-Йорке. Также в пятерку самых дешевых городов вошли Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Список самых дорогих городов возглавил Сингапур. Затем расположились Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.

Ранее консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel назвала двадцать самых развитых городов. В этом списке Сингапур также занял первое место

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