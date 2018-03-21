Биткоин поднялся выше девяти тысяч долларов

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дорожает, как и другие основные виртуальные валюты, преодолев отметку в 9 тысяч долларов, при этом аналитики не исключают и падения биткоина ниже 8 тысяч долларов на текущей неделе, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.58 (GMT+4) биткоин дорожал на 6,9%, до 9,129 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 6,6%, до 9,027 тысячи долларов, на Binance — на 6,9%, до 9,036 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 8,8%, до 588,92 доллара, Ripple — на 2,9%, до 0,72 доллара, Bitcoin Cash — на 9,5%, до 1079,14 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 355,13 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

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