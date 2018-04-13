Власти Сирии достигли точки невозврата - постпред Франции при ООН

13 апреля 2018 20:32 (UTC+04:00)

Применив химическое оружие 7 апреля, сирийские власти достигли точки невозврата, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, передает РИА Новости.

"Решив вновь использовать химическое оружие… режим достиг точки невозврата", - сказал Делаттр, выступая на заседании СБ ООН.

Он отметил, что мир должен дать "твердый, объединенный ответ" на это.

Французский дипломат также сообщил, что применение Сирией химоружия является нарушением данных РФ гарантий и резолюции СБ ООН.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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