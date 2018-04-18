Парламент Венесуэлы одобрил проведение расследования в отношении президента

18 апреля 2018 01:27 (UTC+04:00)

Национальная ассамблея Венесуэлы, подконтрольная оппозиции, но фактически лишенная законодательной власти, во вторник одобрила проведение предварительного следствия в отношении президента страны Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

Речь идет об обвинениях в адрес Мадуро в причастности к коррупционным схемам. По данным портала Nacional, за решение одобрить предварительное следствие проголосовали 105 депутатов, против - двое.

Инициатива начать следствие исходила от так называемого верховного суда Венесуэлы в изгнании, который был приведен к присяге в октябре 2017 года в здании Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

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