В Черное море вошел флагман Шестого флота ВМС США

8 июля 2018 04:09 (UTC+04:00)

Флагман Шестого флота ВМС США, командный корабль Mount Whitney вошел в Черное море, где примет участие в американо-украинских учениях "Морской бриз — 2018" (Sea Breese — 2018). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение командования соединения в Twitter.

Днем ранее в Черное море вошел американский эсминец Porter, вооруженный крылатыми ракетами, который также направляется на учения See Breeze — 2018.

В конце января на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск иностранных военных подразделений, в том числе из США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году маневров Sea Breeze и Rapid Trident.

В конце апреля замминистра обороны России Анатолий Петренко сообщил, что в ведомстве не возражают против присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Маневры Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном они проводятся в Черном море и на полигонах на юге Украины.

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