Президент Боливии назвал Трампа врагом человечества

18 июля 2018 02:42 (UTC+04:00)

Президент Боливии Эво Моралес назвал президента США Дональда Трампа врагом человечества. С такой оценкой он выступил на проходящем в Гаване Форуме Сан-Паулу. В этом съезде принимают участие более 600 представителей партий и организаций левого толка из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"В настоящее время врагом является президент США Дональд Трамп. Врагом человечества, врагом всей планеты", - заявил Моралес, слова которого приводит агентство EFE.

Боливийский лидер также добавил, что сейчас как никогда актуальны "антиимпериалистические идеи" лидера Кубинской революции Фиделя Кастро (1926-2016). Именно памяти Кастро был посвящен гаванский съезд.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем выступлении в кубинской столице также подверг жесткой критике политику Вашингтона. "Мы вынуждены противостоять безумным планам администрации [Трампа] и угрозам военной оккупации. Но мы не боимся никаких угроз со стороны империи", - заявил Мадуро.

По его словам, США развязали против Венесуэлы "неконвенциональную войну" с целью завладеть богатыми природными ресурсами страны.

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