NASA показало cеверное сияние из космоса

18 августа 2018 14:03 (UTC+04:00)

NASA опубликовало снимок северного сияния, сделанный из космоса, передает РИА Новости.

Природное явление запечатлел астронавт Александр Герст, находясь на борту Международной космической станции.

"Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это. Интересно, о чем раньше думали исследователи, которые впервые увидели сияние и ни разу до того о нем не слышавшие…" - отметил Герст.

Северное сияние - свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, которое возникает при взаимодействии с заряженными частицами солнечного ветра. Это явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий.

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