Премьер-министр Японии ожидает визит Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Японию в 2019 году

2 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

Японский премьер-министр Синдзо Абэ ожидает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин посетят Японию в 2019 году, когда в Осаке пройдет саммит G20. Об этом сам глава правительства заявил на пресс-конференции в Токио после проведенных перестановок в кабмине, сообщает во вторник ТАСС.

"До исторической смены эпох (1 мая 2019 года в Японии произойдет вступление на престол нового императора). После этого Япония впервые проведет саммит "двадцатки" и будет встречать у себя президента Трампа, президента Путина, председателя Си Цзиньпина и других лидеров", - сказал он.

Напомним, саммит G20 пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может посетить Японию в 2019 году, в том числе для участия в саммите "двадцати". Последний визит российского лидера в Японию состоялся в декабре 2016 года.

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