SoftBank обсуждает приобретение мажоритарной доли в WeWork за $15-20 млрд

SoftBank Group Corp. ведет переговоры о приобретении мажоритарной доли в провайдере совместно используемых офисных помещений WeWork Cos. Об этом в среду сообщает

ПРАЙМ со ссылкой на Dow Jones.

Как добавили некоторые источники, инвестиции могут составить от 15 до 20 миллиардов долларов и, вероятно, поступят из фонда SoftBank Vision Fund. Фонд Vision Fund объемом 92 миллиарда долларов, в котором, помимо SoftBank, участвуют фонды Саудовской Аравии и Абу-Даби, после прошлогоднего раунда финансирования уже владеет в WeWork почти 20%-ной долей. В рамках этого раунда созданная 8 лет назад компания была оценена в 20 миллиардов долларов, а вложения Vision Fund составили 4,4 миллиарда долларов.

По словам источников, переговоры пока не завершены и гарантий заключения сделки нет.

Этим летом SoftBank и WeWork обсуждали более скромные инвестиции, которые предусматривали оценку всей WeWork максимум в 40 миллиардов долларов. The Wall Street Journal сообщала об этом в июне.

Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших и знаковых за время бума стартапов, продолжающегося последние 10 лет. В январе SoftBank завершила крупнейшие инвестиции в области поддерживаемых венчурным капиталом стартапов, заплатив 7,7 миллиарда долларов за 15 процентов в Uber Technologies Inc. Более 160 частных компаний, поддерживаемых венчурным капиталом, уже имеют оценки свыше 1 миллиарда долларов, тогда как в 2010 году их было лишь несколько.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.