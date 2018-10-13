Роналдиньо выпустил свою криптовалюту

13 октября 2018 10:57 (UTC+04:00)

Звезда футбола бразилец Роналдиньо после окончания карьеры выпустил свою собственную криптовалюту, сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на портал Financiero.

Как сообщает портал, криптовалюта называется RS coin и работает на платформе NEO в технологии блокчейн.

Свою криптовалюту 38-летний Роналдиньо намерен продвигать в первую очередь в мире футбола, однако использоваться она может всеми желающими. На первоначальном этапе планируется выпустить 140 миллионов единиц RS coin.

Чемпион мира 2002 года Роналдиньо в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту планеты. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

Роналдиньо, побеждавший в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывавший с "сине-гранатовыми" Лигу чемпионов, осенью 2015 года покинул бразильский "Флуминенсе". В 2016 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу.

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