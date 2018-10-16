Южная Корея, КНДР и США договорились о мерах по разоружению в Зоне совместной безопасности

16 октября 2018 15:10 (UTC+04:00)

Представители Республики Корея, КНДР и США впервые провели трехсторонние консультации по снижению военной напряженности в Зоне совместной безопасности в Пханмунджоме. Об этом сообщило южнокорейское министерство национальной обороны, передает во вторник ТАСС.

"Переговоры за закрытыми дверями состоялись в пункте Пханмунджом с 10:00 до 13:15", - отмечается в сообщении. "В ходе консультаций на рабочем уровне были обсуждены меры по разоружению в Зоне совместной безопасности, такие как вывод вооружений, сокращение числа постов и военнослужащих, а также перенастройка оборудования для слежения за местностью", - отмечает минобороны. "Достигнута договоренность продолжать работу по разоружению и проведению взаимных проверок", - говорится в сообщении.

Зона совместной безопасности в Пханмунджоме находится под юрисдикцией Командования ООН, которое по сути представлено американскими военными. Договоренность о ее демилитаризации достигнута лидерами Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, соответствующее соглашение подписали в сентябре министры обороны двух стран.

В ходе переговоров планируется рассмотреть планы разминирования, закрытия нескольких расположенных близко друг к другу погранпостов и контроля за этими процессами. На встрече Южную Корею представляет полковник Чо Ён Гын, КНДР - полковник Ом Чан Нам, США - полковник Бурк Хамильтон.

Зона совместной безопасности создана после окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Это единственное место на границе, где северокорейские и южнокорейские военные находятся в зоне прямой видимости друг от друга - их разделяют считаные метры. Ранее в этой зоне неоднократно происходили вооруженные инциденты.

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