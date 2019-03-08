Минометный обстрел в Кабуле: погибли 11 человек, десятки раненых

Число погибших при минометном обстреле в Кабуле в пятницу выросло до 11 человек, 95 получили ранения. Об этом сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали три человека, 22 пострадали.

Несколько взрывов прогремели в четверг в столице Афганистане Кабуле, где проходила встреча политических деятелей страны. Позднее стало известно, что речь шла о минометных снарядах. Также недалеко от места мероприятия были слышны звуки выстрелов. Как сообщал телеканал 1TV,ответственность за обстрел взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным телеканала, в результате обстрела пострадал один из кандидатов на пост президента страны, лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Абдул Латиф Педрам. Также в результате атаки пострадали восемь охранников другого кандидата на пост президента страны - бывшего советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара.

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