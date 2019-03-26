Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пропустит матч отбора ЧЕ-2020 с командой Мальты

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике не будет руководить командой во втором матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Мальты по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сборной Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причина пропуска не уточняется, но пресс-служба попросила болельщиков с уважением отнестись к конфиденциальности причины. Обязанности Энрике будет исполнять его помощник Роберто Морено.

Матч пройдет на Мальте во вторник, начало игры - 23:45 по бакинскому времени.

В первой игре отборочного турнира в группе F, которая состоялась 23 марта, испанцы на своем поле обыграли команду Норвегии (2:1). В тот же день сборная Мальты дома победила команду Фарерских островов (2:1).

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