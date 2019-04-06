Виртуальная солнечная электростанция появится в Лос-Анджелесе

6 апреля 2019 11:20 (UTC+04:00)

Власти Лос-Анджелеса намерены построить виртуальную солнечную электростанцию на замену трем традиционным, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как отмечается, виртуальная электростанция в отличие от традиционной, представляет собой сеть солнечных панелей, используемых домохозяйствами наряду с накопителями энергии. Всей этой сетью управляет коммунальное хозяйство.

"Мы намерены покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Будем использовать технологии завтрашнего дня и уделять приоритетное внимание возобновляемой энергетике", - приводятся в публикации слова мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти.

По его словам, Департамент водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса ликвидирует три электростанции для постепенного перехода на 100%-ную возобновляемую энергию.

Виртуальная станция представляет собой высокотехнологичную систему, она собирает электроэнергию сразу от нескольких производителей и потребителей, фактически "управляя" поведением как производителей, так и потребителей. Производителями выступят солнечные панели, которые широко используются в Лос-Анджелесе.

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