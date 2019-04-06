Ученые раскрыли тайну сохранности бронзового оружия "Терракотовой армии"

Международная группа ученых раскрыла секрет безупречного состояния оружия воинов "Терракотовой армии" императора Цинь Шихуана (259-210 годы до н.э.) - одного из самых значительных памятников мировой культуры. Древние артефакты сохранились практически в первозданном виде благодаря уникальным характеристикам местных почв, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее предполагалось, что бронзовые орудия терракотовых воинов дошли до наших дней в таком хорошем состоянии благодаря особому хромовому покрытию, которое считалось одним из самых ранних способов защиты металлов от коррозии. Однако специалисты из Университетского колледжа Лондона в сотрудничестве с коллегами из Кембриджского университета опровергли данную гипотезу, обнаружив, что на самом деле частицы хрома попали на лезвия совершенно случайно. Эксперты провели анализ оружия воинов, а также изучили образцы почвы, взятые неподалеку от захоронения статуй.

Результаты показали, что хром присутствовал в лаке, которым были покрыты деревянные древки орудий. Кроме того, его низкая концентрация на артефактах не позволяла создать единый покрывающий слой. Ученые выяснили, что умеренно щелочная среда местной почвы с низким содержанием органических веществ не позволяла кислороду проникать глубоко под землю. Это, в свою очередь, помогало избегать губительной коррозии металла и способствовало лучшему сохранению орудий.

"Некоторые виды оружия, особенно мечи, пики и алебарды, оставались блестящими, острыми и почти нетронутыми временем, несмотря на то, что 2 тыс. лет назад были захоронены вместе с "Терракотовой армией", - отметил профессор Сючжэнь Ли из Университетского колледжа Лондона. - Высокое содержание олова в сплаве, специальная техника закалки и особая природа местной почвы в определенной степени объясняют их замечательную сохранность".

"Терракотовые воины и большинство других артефактов мавзолея покрывались защитным слоем лака перед тем, как их начинали расписывать. Самые большие количества хрома были обнаружены на тех частях оружия, к которым непосредственно крепились их органические элементы, такие как древки копий или бамбуковые рукоятки мечей, которые также имели лакированное покрытие", - подчеркнул профессор Кембриджского университета Маркос Мартиньон-Торрес. По его словам, это свидетельствует о том, что частицы хрома попали на бронзу случайно, а не являлись результатом древнего метода предотвращения коррозии металлов.

"Терракотовая армия" представляет собой захоронение более чем 8 тыс. фигур. Название происходит от обожженной глины (от лат. terra - глина, сotta - обожженная), из которой они изготовлены. Воины располагаются в склепах на глубине более 4 м. Они стоят в полный рост в строгом боевом порядке, соответствующем военному построению циньской армии, и принадлежат к разных родам войск. Каждая скульптура создавалась с индивидуальными чертами (прической, выражением лица, головным убором, одеждой). Их рост варьируется от 175 до 196 см. Вес каждой фигуры - от 130 до 300 кг.

Они изготавливались по частям, что говорит о массовом характере производства и существовании больших мастерских. Туловища, головы и руки внутри полые. Головы изготавливались отдельно, из двух половин, после чего к ним присоединялись специально вылепленные уши, нос, волосы. Готовую скульптуру высушивали, затем помещали в печь, где температура превышала 700 градусов. В руках у воинов настоящие мечи и копья, хорошо сохранившиеся до наших дней. Когда-то статуи были раскрашены (об этом свидетельствуют следы разных красок).

В настоящее время терракотовые воины - одна из самых известных достопримечательностей в мире, включенная в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (1987). Они составляют экспозицию огромного музея, расположенного на месте раскопок и занимающего площадь 16 га. Он был открыт для публики 1 октября 1979 года. Научный коллектив музея, поддерживаемый специальным фондом, продолжает раскопки на объектах, осуществляет реставрацию и экспонирование находок, готовит публикации.

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