Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей

Длительные наблюдения за жизнью северных оленей на Шпицберген и математическое моделирование показали, что глобальное потепление не уничтожит этих животных, но заметно уменьшит их численность и поменяет их "демографию". Выводы экологов были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В прошлом, подобные инциденты приводили к резким падениям в численности оленей. Поэтому можно интуитивно предположить, что продолжающийся рост температур повысит их число и поставит животных на грань вымирания. Реальность оказалась совершенно иной", — рассказывает Стив Альбон (Steve Albon) из Института Джеймса Хаттона в Абердине (Шотландия).

Северные олени (Rangifer tarandus) до недавнего времени были одними из самых распространенных животных в заполярье и в прилегающих территориях умеренных широт. Численность многих стад достигала нескольких сот тысяч животных, и их состояние, несмотря на потепление и связанные с ним климатические процессы, постепенно улучшалось до недавнего времени.

В последние годы ученые начали опасаться того, что периодические зимние дожди, превращающие снежный покров в лед и убивающие растительность под ним, могут привести к резкому сокращению в численности этих животных, приспособленных к жизни в суровом климате Арктики.

Альбон и его коллеги выяснили, что дальнейший рост глобальных температур не уничтожит, а наоборот, спасет северных оленей от вымирания, анализируя данные, которые ученые собирали на архипелаге Шпицберген на протяжении 25 лет.

Эту информацию они использовали для создания виртуальной модели острова Западный Шпицберген, где проживает большая часть местных Rangifer tarandus. Эта модель позволила им отслеживать то, как различные климатические и экологические факторы влияли на численность оленей и предсказывать, как поменяется их популяция в будущем.

"Когда мы начали вести эти наблюдения, мы даже и не могли представить, что климат будет меняться так быстро и так сильно, как сегодня. Если бы не проследили за жизнью многих сотен оленей, мы бы никогда не получили эти данные. А без модели, в свою очередь, наши прогнозы на их будущее были бы кардинально ошибочными", — продолжает Альбон.

По его словам, эти расчеты принесли массу неожиданностей. С одной стороны, они показали, что северные олени действительно вымрут, если ситуация будет оставаться на Шпицбергене такой же, как сегодня. С другой стороны, климат продолжает меняться, и температуры на островах, как и частота зимних дождей, не прекращает расти.

Этот рост, как показывают наблюдения и расчеты экологов, вызовет необычный эффект – популяция оленей сначала резко сократится, однако потом она стабилизируется за счет двух изменений в их демографии. Во-первых, уменьшение в численности оленей приведет к тому, что плотность их населения упадет, что снизит конкуренцию за еще существующие клочки растительности.

Во-вторых, сильнее всего подобные климатические катастрофы скажутся на больных, старых и молодых животных, наименее приспособленных к выживанию в аномальных погодных условиях. В результате этого популяция Rangifer tarandus уменьшится, но станет более стабильной и стойкой к действию неожиданных дождей.

Как предполагают ученые, нечто похожее будет происходить и с овцебыками и другими арктическими животными, для которых сегодня характерны большие флуктуации в численности. Иными словами, угроза для их существования есть, однако подобные "стабилизирующие" механизмы глобального потепления могут защитить их от полного исчезновения.

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