Япония решила продлить на два года санкции против КНДР

Япония решила во вторник продлить на два года односторонние санкции против Северной Кореи, пытаясь заставить Пхеньян принять конкретные шаги для прекращения ядерной программы и прояснить вопрос о похищенных в прошлом японских гражданах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Санкции, введенные в 2006 году из-за ракетных пусков Пхеньяна, включают запрет на импорт северокорейских товаров и на доступ в японские порты северокорейских судов, а также судов других стран, которые заходили в порты КНДР.

Япония пошла на продление этих запретов на фоне неопределенности дальнейших переговоров США и КНДР на высшем уровне после того, как их второй раунд в Ханое в феврале завершился без каких-либо договоренностей.

Санкции Японии будут действовать еще два года, несмотря на то, что в Токио неоднократно выражали готовность к переговорам с Северной Кореей. Более того, впервые с 2007 года Япония не стала направлять в ООН проект резолюции с осуждением нарушений прав человека в КНДР.

По данным Токио, спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии для использования их в шпионских целях. КНДР признала лишь 13 таких фактов.

Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию после визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальных восьмерых человек, как уверяет Пхеньян, уже не осталось в живых.

Со своей стороны Япония считает доказательства смерти неубедительными и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, как утверждается, ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК родственников похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.