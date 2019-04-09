Япония решила продлить на два года санкции против КНДР

9 апреля 2019 09:55 (UTC+04:00)

Япония решила во вторник продлить на два года односторонние санкции против Северной Кореи, пытаясь заставить Пхеньян принять конкретные шаги для прекращения ядерной программы и прояснить вопрос о похищенных в прошлом японских гражданах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Санкции, введенные в 2006 году из-за ракетных пусков Пхеньяна, включают запрет на импорт северокорейских товаров и на доступ в японские порты северокорейских судов, а также судов других стран, которые заходили в порты КНДР.

Япония пошла на продление этих запретов на фоне неопределенности дальнейших переговоров США и КНДР на высшем уровне после того, как их второй раунд в Ханое в феврале завершился без каких-либо договоренностей.

Санкции Японии будут действовать еще два года, несмотря на то, что в Токио неоднократно выражали готовность к переговорам с Северной Кореей. Более того, впервые с 2007 года Япония не стала направлять в ООН проект резолюции с осуждением нарушений прав человека в КНДР.

По данным Токио, спецслужбы КНДР с 1970-х годов похитили по крайней мере 17 граждан Японии для использования их в шпионских целях. КНДР признала лишь 13 таких фактов.

Пятеро похищенных смогли вернуться в Японию после визитов в КНДР бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми в начале 2000-х годов. Остальных восьмерых человек, как уверяет Пхеньян, уже не осталось в живых.

Со своей стороны Япония считает доказательства смерти неубедительными и продолжает требовать выдачи всех заложников. В частности, как утверждается, ДНК предъявленных в качестве доказательств останков не совпадает с ДНК родственников похищенных. Япония также настаивает на расследовании судьбы других японцев, по тем или иным причинам оказавшихся в Северной Корее.

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