Kaspersky раскрыл кампанию политического кибершпионажа на Ближнем Востоке

10 апреля 2019 09:58 (UTC+04:00)

"Лаборатория Касперского" раскрыла кампанию кибершпионажа, рассказал руководитель ближневосточного исследовательского центра компании Амин Хасбини.
По его словам, кампания под названием SneakyPastes организована политически мотивированной арабоязычной группировкой Gaza, которая действует на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Наибольшая ее активность пришлась на апрель — ноябрь 2018 года.
Так, хакеры использовали простые и недорогие инструменты: заражение происходило путем рассылки по электронной почте писем с фишинговыми вложениями.

Как выяснили аналитики, для проведения кампании свои усилия объединили как минимум три кибергруппировки: Operation Parliament, Desert Falcon и MoleRats.

По словам Хасбини, жертвами стали около 240 людей и организаций в 39 странах. Среди них: ведомства, партии, посольства, диппредставительства, информагентства, образовательные учреждения, банки, гражданские активисты и журналисты.

Наибольшее число пострадавших от атак находится на Палестинских территориях, в Иордании, Израиле и Ливане, уточнил аналитик.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что результаты расследования передали правоохранительным органам.

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