В Евразийском Экономическом Союзе заявили о неготовности к полной отмене торговых ограничений с Китаем

10 апреля 2019 10:10 (UTC+04:00)

Страны ЕАЭС(Евразийский Экономический Союз) пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"На данном этапе бизнес государств-членов ЕАЭС пока не готов поддержать полноформатное открытие рынков (с Китаем – ред.), как того требуют правила создания ЗСТ", - сказала Никишина. По ее словам, до начала таких переговоров надо анализировать возможные последствия этого шага.

"Экономика государств-членов ЕАЭС крайне неоднородна, поэтому требуется оценить выгоды и риски для каждого из государств-членов, причем в разрезе секторов и отраслей, а в ряде случаев – в разрезе конкретных товаров", - пояснила она.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС выражал ряд стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия, а Иран уже подписал временное соглашение о создании такой зоны с ЕАЭС.

Никишина напомнила, что в мае прошлого года ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. "Китай уже ратифицировал данное соглашение. Евразийская экономическая комиссия и государства – члены ЕАЭС завершают необходимые процедуры.В этой связи полагаем, что в самое ближайшее время соглашение вступит в силу", - заявила она.

Это соглашение не предусматривает снижения пошлин или открытия рынков услуг или госзакупок, но оно позволяет существенно снизить существующие в торговле барьеры, поскольку большая их часть, по словам Никишиной, выражена не в пошлинах, а в сфере сертификации, технического регулирования и прочих административных процедурах.

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