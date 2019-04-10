Меркель поддержала продление сроков выхода Великобритании из ЕС

10 апреля 2019 15:33 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во вторник, выступая в бундестаге, что британский премьер Тереза Мей подтвердила в Берлине намерение добиться организованного выхода Великобритании из ЕС, в этой связи правительство Германии считает возможным "дать (британским) партиям больше времени".
"Я считаю, правительство считает, что мы должны дать обеим (британским) партиям достаточно времени, потому что договориться об организованном Brexit возможно только при участии Соединенного Королевства", - заявила Меркель, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"От имени правительства ФРГ хочу заявить, что такой сценарий, сценарий неорганизованного выхода не находится в наших интересах, поэтому мы очень рады, что британский премьер, которая вчера вновь посетила Берлин, заявила о своей твердой убежденности совместно с оппозицией и нижней палатой парламента найти выход из сложной ситуации", - добавила она.

Меркель указала, что именно с этим намерением британского премьера связана просьба Лондона о продлении сроков выхода Великобритании до 30 июня.

В среду вечером в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС по вопросу Brexit, на котором лидерам предстоит решить, предоставлять ли Великобритании новую отсрочку выхода. Одним из вариантов может быть предоставление Лондону длительной и "гибкой" отсрочки длительностью до года.

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