Ким Чен Ын призвал нанести удар по силам, использующим санкции для удушения КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал сорвать планы враждебных сил, применяющих санкции для удушения народной республики. По данным южнокорейского агентства Yonhap, такое заявление лидер КНДР сделал в ходе состоявшейся в Пхеньяне 10 апреля пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться", - приводит агентство слова Ким Чен Ына. Он также заявил, что такие действия "лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы", при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Председатель Госсовета КНДР подчеркнул, что "самодостаточная национальная экономика является фундаментом для развития социализма и определит будущее революции".

Ранее центральная газета КНДР Rodong Sinmun сообщала, что из-за продолжающегося режима международных санкций республика столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. При этом издание призвало граждан страны проявить силу духа и не сдаваться перед нажимом внешних сил.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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