Ким Чен Ын призвал нанести удар по силам, использующим санкции для удушения КНДР

11 апреля 2019 09:21 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын призвал сорвать планы враждебных сил, применяющих санкции для удушения народной республики. По данным южнокорейского агентства Yonhap, такое заявление лидер КНДР сделал в ходе состоявшейся в Пхеньяне 10 апреля пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Необходимо нанести сокрушительный удар по враждебным силам, которые пребывают в заблуждении, что санкции смогут заставить нас сдаться", - приводит агентство слова Ким Чен Ына. Он также заявил, что такие действия "лишь подтверждают правильность проводимой правительством политики опоры на собственные силы", при которой национальная экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы.

Председатель Госсовета КНДР подчеркнул, что "самодостаточная национальная экономика является фундаментом для развития социализма и определит будущее революции".

Ранее центральная газета КНДР Rodong Sinmun сообщала, что из-за продолжающегося режима международных санкций республика столкнулась с самыми большими экономическими трудностями за всю свою историю. При этом издание призвало граждан страны проявить силу духа и не сдаваться перед нажимом внешних сил.

В Ханое 27-28 февраля состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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