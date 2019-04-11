В Лондоне началось слушание по делу Джулиана Ассанжа

11 апреля 2019 17:30 (UTC+04:00)

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне начал заседание по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости

Ассанж присутствует в зале суда. Стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.
Скотланд-Ярд в четверг утром арестовал Ассанжа в посольстве Эквадора после отказа этой страны в предоставлении ему убежища. Основатель WikiLeaks арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.

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