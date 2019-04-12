Алжирская оппозиция предложила избрать учредительное собрание

12 апреля 2019 09:58 (UTC+04:00)

Алжиру необходимо избрать учредительное собрание для разработки новой конституции и организации переходного периода, заявил генеральный секретарь старейшей оппозиционной партии "Фронт социалистических сил" Хаким Белахсель, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы представили свою инициативу, которая заключается в проведении выборов в учредительное собрание. Этот орган поведет нас к строительству второй республики", - сказал Белахсель.

Он пояснил, что даже после отставки президента Абдельазиза Бутефлики большинство алжирцев не доверяют действующим институтам власти и не хотят, чтобы политики, близкие к экс-главе государства, управляли страной в переходный период.

"Я считаю, что если настоящие представители народа соберутся за столом переговоров, то они обязательно найдут общий язык", - сказал собеседник агентства. По его словам, итогом работы собрания должен стать политический пакт, который будет обязательным к исполнению документом.

По мнению политика, действующая конституция не отвечает требованиям переходного периода. "Эта конституция делалась в свое время под Бутефлику. Мы не можем проводить выборы, идти к строительству второй республики в Алжире с такой конституцией.

Ведь если мы выберем президента в рамках этой конституции, то он получит те же самые полномочия, которые были у Бутефлики. Никто не гарантирует, что он проведет конституционную реформу. Он может также пожизненно находиться у власти", - добавил Белахсель.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 2 апреля, после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, досрочно покинул свой пост, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку по состоянию здоровья.

Бутефлике 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах.

Во вторник Бенсалах подписал указ о проведении президентских выборов 4 июля. В своем первом обращении к нации он пообещал, что эти выборы будут честными и прозрачными.

В то же время оппозиция уже неоднократно выступала против того, чтобы Бенсалах, который считается близким соратником экс-президента Бутефлики, участвовал в организации переходного периода в Алжире.

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