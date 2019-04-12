В США самолет упал на школьное бейсбольное поле

12 апреля 2019 17:45 (UTC+04:00)

Небольшой самолет упал на школьном бейсбольном поле в американском городе Мериден (штат Коннектикут), два человека получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени. Как заявил представитель городской полиции Кристофер Фрай, пилот практиковался во взлетах и посадках на расположенном неподалеку летном поле. Два человека, находившиеся в самолете, были госпитализированы.

По данным полиции, самолет при падении задел линии электропередачи, в результате чего без электричества остались около 13 тысяч местных жителей. К утру пятницы подача электроэнергии была восстановлена. Занятия в школе, где произошел инцидент, в пятницу отменены.
О причинах происшествия не сообщается. Как пишет газета Hartford Courant, инцидент произошел с самолетом Piper PA-28. Расследованием аварии займется федеральное авиационное управление США (FAA) и Совет по безопасности на транспорте США.

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