Алжирский депутат рассказал о возможных последствиях затягивания кризиса

Затягивание политического кризиса и сохранение неопределенности в Алжире может привести к падению уровня жизни и, как следствие, к новым протестам, но уже по экономическим мотивам, заявил алжирский депутат, глава фракции умеренных исламистов в парламенте Насер Хамдадуш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Затягивание выполнения требований народа может иметь самые тяжелые последствия, в том числе в финансовой и экономической сферах, и затронет непосредственно уровень жизни населения", - сказал Хамдадуш, который является также одним из лидеров партии "Движение общества за мир".

По его словам, главная задача на данном этапе - провести настоящий диалог, добиться национального согласия, чтобы переходный период прошел в спокойной обстановке. "Навязывание односторонних решений, невыполнение народных требований не только затягивает кризис, но и провоцирует новые проблемы, в том числе в экономике", - сказал алжирский депутат.

"Если мы не решим проблему сейчас, то будут новые волны протестов - уже по причинам спада экономики и влияния этого на социальную сферу, падения покупательной способности населения", - добавил собеседник агентства.

Острый политический кризис разразился в Алжире в феврале после решения президента Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый по счету президентский срок, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем. После нескольких недель массовых народных протестов в стране Бутефлика 2 апреля подал отставку по состоянию здоровья. Временным главой Алжира, согласно конституции, на ближайшие 90 дней стал спикер верхней палаты парламента (сената) Абделькадер Бенсалах, который считается ближайшим соратником Бутефлики.

Во вторник Бенсалах в своем первом обращении к нации пообещал провести честные и прозрачные выборы, которые запланированы на 4 июля. Однако народные протесты не утихают. Демонстранты требуют ухода всех политиков, занимавших ключевые посты в эпоху Бутефлики, и формирования переходной администрации из приемлемых для большинства населения политических фигур. В пятницу мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией, в результате которых было задержано 180 нарушителей правопорядка.

Политическая нестабильность уже привела к падению курса национальной валюты на черном рынке и оттоку вкладов населения из банков. Властям пока удается сдерживать рост цен на товары первой необходимости.

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