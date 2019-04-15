Трамп за первый квартал 2019 года собрал на предвыборную кампанию более $30 млн

15 апреля 2019 09:09 (UTC+04:00)

Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более $30 млн в качестве пожертвований на проведение своей кампании по переизбранию на пост президента США на выборах 2020 года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Таким образом, Трамп с начала года уже собрал чуть больше денег, чем двое его соперников из числа демократов, лидирующих по этому показателю, отмечает издание. Так, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвований на более чем $18 млн, а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис - около $12 млн.

С учетом новых поступлений общая сумма наличными, которой располагает предвыборный штаб Трампа, в настоящий момент составляет более $40 млн. Согласно этим данным, средняя сумма единичного пожертвования составила порядка $34.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число погибших из-за торнадо в США выросло до восьми человек
США 06:25
В США спасли более 20 кубинцев, дрейфовавших в Мексиканском заливе
США 05:05
Метель привела к отмене более 550 авиарейсов в двух аэропортах Чикаго
США 00:51
Четыре человека погибли в Техасе и Миссисипи из-за торнадо
США 14 апреля 18:32
Глава МИД Ирана предупредил о последствиях решения США по КСИР
Политика 14 апреля 13:56
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
США 14 апреля 06:16
Лента новостей
В Алжире прошли студенческие марши с требованием полной смены политической системы
В мире 09:14
Посол Туркменистана получил аккредитацию во Франции
Туркменистан 09:07
Взрыв в жилом здании в Шеки: есть пострадавший
Происшествия 09:05
Великобритания и РФ закупают в Туркменистане продукцию нефте-и-газопераработки
Финансы 08:22
Посол Туркменистана получил аккредитацию во Франции
Туркменистан 08:21
Стрельба в канадской церкви: один погибший
Другие страны 08:03
Оглашены сроки создания компании для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (Эксклюзив)
Энергетика 07:27
Очередной успех ученых в борьбе с раком
Россия 06:27
Число погибших из-за торнадо в США выросло до восьми человек
США 06:25