SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля, передает Trend со ссылкой на "Газету.ру".

В ходе запуска на геостационарную орбиту был выведен спутник связи Arabsat-6A, две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, третья, центральная – на баржу в океане.

Однако в распространенном 15 апреля сообщении говорится, что из-за большого волнения в море ступень спасти не удалось. «Из-за большого волнения моря команде SpaceX не удалось обеспечить доставку центрального ускорителя в порт Канаверал, — говорится в сообщении для СМИ. – По мере ухудшения условий и волнения моря до 3 метров, ускоритель начал сползать и не смог устоять вертикально».

По словам источников в компании, падение было связано с невозможностью работы специального робота Octograbber, который обычно удерживает приземлившиеся ступени на посадочной платформе. Однако, по словам представителей компании, утрата центрального блока никак не повлияет на будущие пуски ракет.

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