В Организации экономического сотрудничества и развития рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая

16 апреля 2019 10:27 (UTC+04:00)

Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Дальнейшая эскалация торговых трений скажется на экспорте и в целом на росте, что, вероятнее всего, приведет к обесцениванию валюты. Негативные последствия, которые скажутся на уровне доверия, могут привести к резкому падению котировок на фондовых биржах, что в свою очередь выльется в побочные эффекты для других экономиках", - говорится в докладе, посвященном экономике Китая.

Аналитики организации также полагают, что эти потрясения будут иметь последствия и для макроэкономической политики: монетарная политика США будет более жесткой, а обменный курс доллара немного повысится. Это в свою очередь может привести к ослаблению юаня и валют других развивающихся рынков, а также к росту оттоку капитала из этих экономик.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются, США вновь согласились их отложить.

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