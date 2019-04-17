Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин

Ученые выяснили, что пульс выше 75 ударов в минуту у мужчин в состоянии покоя может быть признаком грозящей преждевременной смерти. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Так во время проекта, начавшегося в 1973 году, ученые случайно выбрали группу мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, Швеция. Всего в исследовании приняли участие 798 пациентов. Каждый из них в анкете рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Ученые разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и выше 75 ударов в минуту.

В ходе исследования ученые отметили, что многие мужчины, у которых пульс был выше 55, курили, были малоактивны, и чаще подвергались стрессу.

При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в этой группе с пульсом выше 75 был вдвое выше, чем в группе с частотой сердечных сокращений менее 55 в минуту.

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