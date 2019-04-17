Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин

17 апреля 2019 09:43 (UTC+04:00)

Ученые выяснили, что пульс выше 75 ударов в минуту у мужчин в состоянии покоя может быть признаком грозящей преждевременной смерти. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Так во время проекта, начавшегося в 1973 году, ученые случайно выбрали группу мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, Швеция. Всего в исследовании приняли участие 798 пациентов. Каждый из них в анкете рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Ученые разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и выше 75 ударов в минуту.

В ходе исследования ученые отметили, что многие мужчины, у которых пульс был выше 55, курили, были малоактивны, и чаще подвергались стрессу.

При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в этой группе с пульсом выше 75 был вдвое выше, чем в группе с частотой сердечных сокращений менее 55 в минуту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые нашли экзопланету в двухзвездной системе Kepler-47
В мире 10:03
Ученые нашли в созвездии Лебедя "пятерку" из трех планет и двух звезд
В мире 16 апреля 17:51
Астрономы выяснили, как на Луне появляются "водяные облака"
В мире 16 апреля 14:37
Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года
В мире 16 апреля 09:33
Назван простой способ улучшить работу сердца
В мире 15 апреля 17:42
Ученые раскрыли причины появления современного "клипового сознания"
В мире 15 апреля 16:49
Лента новостей
США не должны думать, что Турция примет все их требования – посол
Турция 10:11
В Израиле заработает новая ветка железной дороги
В мире 10:09
Пасхальный базар в Баку (ФОТО)
Культура 10:04
Ученые нашли экзопланету в двухзвездной системе Kepler-47
В мире 10:03
Великолепное перевоплощение Евгения Князева в "Пиковой даме" на сцене Центра Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 10:00
Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 39 человек
В мире 09:56
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 апреля
Финансы 09:40
Золотые слитки в Азербайджане дешевеют
Финансы 09:39