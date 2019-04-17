Космический мусор можно будет использовать как топливо, считает ученый

Космический мусор в будущем можно будет использовать в качестве топлива для аппаратов, которые будут заниматься очисткой орбиты Земли, считает научный руководитель Института астрономии РАН (ИНАСАН) Борис Шустов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Этот мусор можно использовать в качестве топлива. Если удается разбить на молекулы, на частички, на атомы, то этот же самый мусор может использоваться для топлива для двигателей устройств, которые собирают мусор", - сказал Шустов на конференции по космическому мусору.

По его словам, такие технологии сейчас "чрезвычайно активно развиваются".

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