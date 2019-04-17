Королеву Таиланда доставили в больницу с высокой температурой

Королева Таиланда Сирикит, 86-летняя вдова покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и мать царствующего короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х) в среду была доставлена в больницу Чулалонгкорнского университета в Бангкоке в связи с сильным повышением температуры из-за инфекции в мочевом пузыре, говорится в специальном бюллетене Бюро королевского двора, опубликованном в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Её Величество была доставлена в больницу Чулалонгкорнского университета в связи с сильным повышением температуры тела из-за инфекции мочевого пузыря, и пройдет там необходимое лечение", - говорится в бюллетене.

Со дня похорон мужа, покойного таиландского короля Рамы IX в октябре 2017 года, королева Сирикит почти не появляется на публике.

В начале мая в Бангкоке состоится церемония коронации ее сына, ныне царствующего монарха Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), вступившего на престол после кончины отца. Проведение коронации спустя длительное время после вступления на престол нового короля традиционно для Таиланда: отец Рамы Х, король Пхумипхон Адулъядет, царствовавший в Таиланде 70 лет, вступил на престол в 1946 году, а короновался в 1950 году.

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