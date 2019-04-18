Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 49

18 апреля 2019 11:55 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Пакистане увеличилось до 49 человек, 176 пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей и песчано-пыльной бури в Пакистане погибли по меньшей мере 39 человек, еще 135 получили ранения.
По данным управления, жертвы были зафиксированы в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан и Синд.

Согласно отчету управления, по меньшей мере 117 домов получили повреждения в результате дождей.
Местные метеорологи предупредили, что сложные погодные условия могу сохраняться на территории страны еще в течение по меньшей мере двух суток.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города.

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