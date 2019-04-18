Макрон пригласил Папу Римского посетить Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Папу Римского Франциска посетить Францию после пожара в соборе Нотр-Дам. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я говорил с Папой Римским вчера по телефону. Я, конечно, пригласил его, - приводит слова лидера Франции агентство. - И он приедет, когда ему будет удобно".

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Французские власти и бизнесмены пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

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