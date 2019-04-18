Макрон пригласил Папу Римского посетить Францию

18 апреля 2019 16:07 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Папу Римского Франциска посетить Францию после пожара в соборе Нотр-Дам. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Я говорил с Папой Римским вчера по телефону. Я, конечно, пригласил его, - приводит слова лидера Франции агентство. - И он приедет, когда ему будет удобно".

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.

Французские власти и бизнесмены пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Париже дали старт "стройке Франции" для реконструкции Нотр-Дама
В мире 14:18
В Париже заявили, что французское оружие не используется против мирного населения в Йемене
В мире 10:50
Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама
Европа 04:00
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
В мире 02:50
Макрон назначил представителя по реконструкции Нотр-Дама
Европа 01:01
Испания пересмотрит планы сохранения памятников культурного наследия
В мире 17 апреля 16:57
Лента новостей
С начала года ощутимо упали объемы продаж азербайджано-турецкого СП «Kaspi-Yildiz»
Бизнес 16:54
Деятели культуры Азербайджана поддержали идею учреждения Дня национального костюма (ФОТО)
Стиль 16:51
В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов
В мире 16:49
Президент AZAL принял участие в открытии крупнейшей выставки Canton Fair в Гуанчжоу (ФОТО)
Бизнес 16:46
Венгерская компания построит маслозавод в Узбекистане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере
Политика 16:41
Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Политика 16:36
Число задержанных в Лондоне экологических активистов возросло до 428
В мире 16:33
Президент Ильхам Алиев: Зарплаты и пенсии в Азербайджане будут повышаться и впредь
Политика 16:33