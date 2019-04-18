В Португалии объявили трехдневный траур после ДТП с автобусом на Мадейре

Совет министров Португалии объявил трехдневный траур после массовой гибели людей в ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Совет министров сегодня утвердил указ, согласно которому 18, 19 и 20 апреля объявлены днями национального траура, чтобы выразить соболезнования и солидарность населения с жертвами трагического инцидента с туристическим автобусом и их семьями", - сообщается в заявлении.

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, в результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали.

По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца - водитель автобуса и гид.

Ранее правительство острова Мадейра также объявило трехдневный траур, начиная с 18 апреля.

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