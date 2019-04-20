Трамп поздравил евреев всего мира с праздником Песах

20 апреля 2019 10:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поздравил в пятницу в Twitter евреев всего мира с праздником Песах, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Глава Белого дома опубликовал изображение звезды Давида на своем аккаунте. "Желаем счастливой Пасхи всем, кто празднует в Америке, Израиле и во всем мире!" - писал Трамп.

Дочь Трампа Иванка, которая является еврейкой, также опубликовала в Twitter поздравительное послание: "Счастливой Пасхи всем празднующим!". Как известно, она приняла иудаизм после своего брака с Джаредом Кушнером в 2009 году.

В прошлом году американский лидер опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором поздравил евреев с Песахом, а христиан - с Пасхой.

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