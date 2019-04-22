Иран и Пакистан создадут совместные пограничные силы быстрого реагирования

22 апреля 2019 14:47 (UTC+04:00)

Иран и Пакистан договорились создать совместные пограничные силы быстрого реагирования для борьбы с терроризмом, говорится в сообщении на сайте президента Ирана Хасана Роухани, который провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Иран и Пакистан собираются создать совместные силы быстрого реагирования для борьбы с терроризмом на приграничных территориях", - заявил Роухани.

В марте сообщалось, что силы безопасности Пакистана вызволили из плена четверых иранских военнослужащих, похищенных ранее.

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