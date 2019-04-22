У церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик

22 апреля 2019 15:09 (UTC+04:00)

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, инцидент произошел в Коломбо. Около церкви, которая пострадала от воскресного теракта, взорвался грузовик, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

Накануне во время празднований католической Пасхи в стране прогремело восемь взрывов: первые шесть — в трех храмах и отелях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде столицы страны. Еще одну бомбу правоохранители обезвредили на дороге рядом с международным аэропортом Бандаранаике.

Главной целью атаки стали местные христиане. По последним данным, жертвами стали 290 человек, еще 500 пострадали. Полиция задержала 24 подозреваемых.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена приказал создать специальный комитет, который займется расследованием терактов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В мире 14:57
В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв
В мире 14:51
В Коломбо обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции
В мире 14:40
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в терактах
В мире 14:04
Власти Австралии и Индии подтвердили гибель своих граждан на Шри-Ланке
В мире 14:01
Власти Шри-Ланки после серии терактов приостановили занятия в университетах
В мире 12:25
Лента новостей
Болиды Гран-при Азербайджана Формулы 1 доставлены в Баку
Общество 15:47
Агшин Абдуллаев выступит в Баку с сольным концертом
Культура 15:46
Турецкая разведка провела спецоперацию на севере Ирака
Турция 15:42
На восточное побережье Испании обрушились проливные дожди
В мире 15:39
Любовь по-азербайджански отпетого бунтаря и отличницы - до и после… (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 15:37
Представители Общественного объединения “Региональное развитие” посетили ребенка, покусанного собакой
Общество 15:31
В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна
В мире 15:25
Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве
Политика 15:22
Казахстан и Республика Корея подписали документы на $3,5 млрд
Бизнес 15:14