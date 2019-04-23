Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке возросло до 40

23 апреля 2019 10:25 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки задержали 40 человек в связи с серией взрывов, произошедших на острове в воскресенье, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Число погибших в результате взрывов, по последним данным, составляет 310 человек, еще 480 человек пострадали.

Как сообщается, число задержанных в связи со взрывами возросло до 40 человек после того, как еще 10 подозреваемых были задержаны со вчерашнего вечера. Отмечается, что все подозреваемые на данный момент находятся под стражей департамента уголовного розыска.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер великий герцог Люксембургский Жан
В мире 10:41
В результате схода селя и шквального ветра погибли два гражданина Таджикистана
Центральная Азия 09:45
Жители Шри-Ланки почтили память жертв терактов тремя минутами молчания
Другие страны 08:22
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек
Другие страны 08:07
Совбез ООН осудил "отвратительные и трусливые" теракты на Шри-Ланке
В мире 00:49
Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
В мире 00:41
Лента новостей
В Азербайджане будет построен газоперерабатывающий завод
Энергетика 11:41
Венский архитектор назвал возможные сроки реконструкции Нотр-Дама
В мире 11:38
Таланты Азербайджана выступят с концертом
Культура 11:37
Глобальный процесс цифровизации и возможности для Азербайджана
ИКТ 11:30
В Азербайджане пройдет приемный экзамен для выпускников прежних лет
Общество 11:28
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов в ряд стран
Беларусь 11:24
Ученые рассказали, чем опасен отказ от завтрака
Интересное 11:23
Проектная компания ICGB вскроет ценовые предложения для строительства интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 11:22
Экономика Нахчыванской Автономной Республики выросла на 0,8%
Бизнес 11:20