Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке возросло до 40

Власти Шри-Ланки задержали 40 человек в связи с серией взрывов, произошедших на острове в воскресенье, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Число погибших в результате взрывов, по последним данным, составляет 310 человек, еще 480 человек пострадали.

Как сообщается, число задержанных в связи со взрывами возросло до 40 человек после того, как еще 10 подозреваемых были задержаны со вчерашнего вечера. Отмечается, что все подозреваемые на данный момент находятся под стражей департамента уголовного розыска.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

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