Веллингтон не видит связи между взрывами на Шри-Ланке и атакой на мечети в Новой Зеландии

23 апреля 2019 17:55 (UTC+04:00)

Власти Новой Зеландии пока не располагают информацией, которая подтвердила бы связь между серией взрывов на Шри-Ланке и террористической атакой на город Крайстчерч, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы ознакомились с заявлением ланкийского министра, который указал на наличие связи между терактами на Шри-Ланке и в Новой Зеландии", - сказал представитель. "Мы понимаем, что расследование ланкийских властей находится на раннем этапе. Однако Новая Зеландия пока не получила данные, на основании которых можно было бы сделать подобный вывод", - подчеркнул он.

Ранее министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене предположил, что местные экстремисты устроили серию взрывов в ответ на нападение на мечети в городе Крайстчерч.

15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Нападавший (28-летний австралиец Брентон Таррант) был взят под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня.

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