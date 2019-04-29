Число погибших из-за наводнения в Индонезии выросло до 31 человека

Число жертв наводнения в провинции Бенкулу и Джакарте в Индонезии возросло до 31, еще 13 человек пропали без вести, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о десяти погибших и восьми пропавших без вести. Агентство отмечает, что сейчас идут поисково-спасательные операции. Из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции Бенкулу вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции, а также коммуникации этой провинции с другими.

Губернатор Бенкулу заявлял, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.

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