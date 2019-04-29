В американском психиатрическом центре для подростков произошел бунт

29 апреля 2019 10:08 (UTC+04:00)

Бунт произошел в психиатрической лечебнице для подростков в американском штате Юта, многие пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье в центре Red Rock Canyon School в городе Сент-Джордж. Как сообщила представитель местной полиции Тиффани Аткин, в воскресенье вечером в центре началась массовая драка, в результате многие из подростков пострадали. Точное число пострадавших неизвестно.
Как уточнила Аткин, никто из сотрудников центра не пострадал.

По данным портала, на место прибыл спецназ и представители полиции. Сообщается о по меньшей мере одном задержанном.

Red Rock Canyon School является психиатрическим реабилитационным центром для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, сообщается на сайте центра.

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