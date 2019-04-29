Активисты Greenpeace забрались на нефтяную платформу Equinor в Арктике

29 апреля 2019 10:41 (UTC+04:00)

Группа активистов международной экологической организации Greenpeace забралась в понедельник на буровую вышку, арендованную норвежской энергетической компанией Equinor в Арктике, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его сведениям, четверо участников организации взобрались на буровую платформу West Hercules недалеко от Хаммерфеста (губерния Финнмарк) - самого северного города континентальной Европы.

В данный момент на платформе ведутся приготовления к новому сезону работ в Баренцевом море, который начнется в мае. "Бурить скважины в Арктике, когда Арктика тает быстрее, чем когда-либо, это сумасшествие. Необходимо завершить нефтедобычу [в регионе], и поэтому сегодня мы вышли на ненасильственную акцию протеста", - прокомментировал ситуацию глава норвежского отделения Greenpeace Фруде Плейм.

Ранее экоактивисты подали иск против государства Норвегия, обвинив власти в нарушении параграфа 112 конституции королевства, гарантирующего подданным право на добычу и использование ресурсов в соответствии с принципом сохранения окружающей среды. По мнению активистов, выданная государством лицензия на работы на платформе West Hercules также противоречит конституции. Слушания по делу начнутся в Осло в ноябре 2019 года.

Greenpeace также выступала с жесткой критикой проекта Equinor по поиску нефти и газа в Большом Австралийском заливе. Компания в свою очередь настаивает на безопасности для окружающей среды используемых в Австралии технологий.

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